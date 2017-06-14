水上黃昏大樂透第17068期預測：1路碼反彈北京新浪網 (2017-06-14 14:36)
0路方面：上期開出號碼18，近5期出號個數3-2-1-2-1，該路上期出號略降，根據該路歷史出號記錄來看，本期該路常規出號，參考1~2碼出號格局。推薦號碼：15 21 27。
1路方面：上期開出號碼10，近5期出號個數1-1-2-0-1，該路上期出號回升。
根據該路歷史出號記錄來看，本期該路出號有望回升，參考1~2碼開出為主。推薦號碼：10 25 31。
2路方面：上期開出號碼17 32 35，近5期出號個數1-2-2-3-3，該路上期出號活躍。
根據近期該路出號記錄來看，本期該路注意縮水， 參考1~2碼出號格局，推薦號碼：02 05 20 29。
綜合尾數012路分析，大樂透第17068期複式推薦：
10+3複式推薦：02 05 10 15 20 21 25 27 29 31//03 07 10
單選一注：02 10 21 27 31//03 10
（眾彩網）
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