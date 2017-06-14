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島櫻



花川



崎新



瀉鳥



棲甲



府神



戶東



京岡



山大



分湘



南德



島長



崎金



澤金

額上

期

命

中歷

史

命

中第一檔331331031101033331333192-65.9%第二檔3313131031010331331313311536-71.1%

說明：媒體推薦的「歷史命中率統計」表示媒體歷史平均命中場次，即：歷史命中總場數/（勝負彩期數*14），該數據從勝負彩第08070期開始統計；如上期該媒體無推薦，則「上期命中」用「-」代替。