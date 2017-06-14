勝負彩17086期國內部分專業媒體複式推薦總匯北京新浪網 (2017-06-14 14:38)
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說明：媒體推薦的「歷史命中率統計」表示媒體歷史平均命中場次，即：歷史命中總場數/（勝負彩期數*14），該數據從勝負彩第08070期開始統計；如上期該媒體無推薦，則「上期命中」用「-」代替。
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