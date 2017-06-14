上月，美國雪橇奧運冠軍斯蒂文-霍爾科姆在訓練基地猝死的新聞，引發外界極大關注。他的死因到底是什麼？近日，一份詳細的毒物學報告，由相關檢測機構遞交給了霍爾科姆的家屬和美國雪橇雪車協會。報告表明，霍爾科姆身體內酒精含量超標，而且體內有大量安眠藥片。

據報導，霍爾科姆的血液酒精濃度達到了0.188（每100毫升血液中含0.188克酒精），遠高於一般性醉酒的標準。另外在他體內發現了大劑量的安眠藥舒樂安定（ Lunesta）。報告認為酒精和安眠藥的合力作用是致命的。上月在霍爾科姆去世後進行的最初屍檢報告里，證實霍爾科姆的肺部有液體流動，這導致了他的死亡，但進一步細節並沒有說明。

可以得出的結論是什麼？似乎常人都能看得出，而且霍爾科姆家人的反應也驗證了這種結論。報告都是由埃塞克斯郡驗屍官惠特勞提供的，雖然美國雪橇雪車協會也想等惠特勞給個明確結論。但惠特勞在本周一被禁止再就次事發表看法，因為霍爾科姆的親友團威脅稱，惠特勞再敢表態就要控告他。此事就只能到此為止了。

霍爾科姆親友團通過律師代理人瓊斯稱，惠特勞的報告，尤其是給出的結論，已經遠遠超出了屍檢和毒物學報告的範圍。親友團方面稱：「每個了解斯蒂文的人都清楚，儘管他是一名公眾人物，但他非常注重個人隱私，我們希望能繼續尊重他的隱私權，即使去世。」

律師瓊斯說：「整個家族都希望往前看，他們要讓斯蒂文平靜的離開。」而霍爾科姆的姐姐佩德森也說：「我既不刻板，也不神經質，但我企求大眾，能以積極和感恩的方式，來看待斯蒂文的離開。」

家屬都這麼要求了，再去深挖細節那可真有些反人性，就讓霍爾姆斯以「未明原因去世」的理由走吧。據悉，霍爾姆斯將在7月1日進入美國雪橇雪車名人堂。一般來說，名人堂是要退役選手先提出申請，而後起碼等十年。不過對於霍爾姆斯，必須特事特辦了。

（魏猛）