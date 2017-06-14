孩童們期盼的暑假將至，台北市民政局14日宣布，超高詢問度的「孔廟藝術夏令營」也將正式開課，課程內容包括捏塑、相聲、捲紙、書法，更首推立體卡片、日光顯影手縫書（圖）課程。（台北市民政局提供）中央社記者游凱翔傳真 106年6月14日