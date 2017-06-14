民進黨中常會 龔明鑫出席談前瞻中央社 (2017-06-14 14:50)
民進黨14日下午召開中常會，國發會副主委龔明鑫（圖）出席，並以「前瞻基礎建設計畫總體論述」為題進行專題報告。中央社記者徐肇昌攝 106年6月14日
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