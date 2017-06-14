梅雨攪局 畢業生穿雨衣狼狽參加畢典中央社 (2017-06-14 14:50)
畢業季遇上梅雨鋒面報到，國民黨籍台中市議員林碧秀（圖）14日在議會中指出，台中部分學校因無活動中心，畢業生得穿雨衣參加畢業典禮，狼狽不堪。市府表示，評估各校需求及腹地，3年內預計新建7至15間活動中心。中央社記者趙麗妍攝 106年6月14日
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