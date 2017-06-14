新北市警察局與警察之友會14日舉辦警察節慶祝大會，市長朱立倫出席致詞表示，新北市有400萬人口，警察所負擔勤務量相當繁重，但警察同仁不畏辛勞，積極維護治安、防治毒品、維護交通順暢。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年6月14日