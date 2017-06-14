網購平台賣偽產履標章葡萄（2）中央社 (2017-06-14 14:50)
台北市議員黃向(群)14日召開記者會公布某知名網購平台疑販售偽造產履標章農產品，呼籲應加重罰則。產發局表示，業者販售葡萄產銷履歷標示不符規定，已裁罰。中央社記者劉建邦攝 106年6月14日
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