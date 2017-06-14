憂大武崙溪暴漲 店家急設防水閘門（1）中央社 (2017-06-14 14:50)
基隆14日上午間歇陣雨，基金一路上的店家擔心大武崙溪再度暴漲，搶在中午前安裝150公分的防水閘門，希望能安然度過這波梅雨鋒面。中央社記者王朝鈺攝 106年6月14日
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