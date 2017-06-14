董事長樂團法國坎城開唱中央社 (2017-06-14 14:50)
董事長樂團日前應文化部之邀，參加第51屆法國坎城MIDEM國際唱片展「台灣之夜」演出，唱到「眾神護台灣」時，團員們帶上家將面具深受觀眾好評，瞬間變身成為搖滾金剛戰士。（大吉祥提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月14日
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