周三001 巴甲 米內羅競技VS巴拉納競技 2017-06-15 06：30

球場：米內羅球場，貝洛奧里藏特

天氣：20°晴

巴甲第7輪，米內羅競技主場迎戰巴拉納競技。

米內羅競技近況：

在派出最強陣容的情況下，米內羅競技上輪0比2失利，成為本賽季首支負於維多利亞的球隊，各項賽事近5場首次輸球。本周中，前6輪積6分排名第16位的米內羅競技主場迎戰僅積2分墊底的巴拉納競技。上賽季米內羅競技曾在巴甲主場1比0擊敗巴拉納競技，2015賽季巴甲主場0比1負，2014賽季主場勝，2013賽季主場負，換而言之，近四年以來，米內羅競技從未主場連續擊敗巴拉納競技，按此定律來算，今年米內羅競技恐怕又將主場負於巴拉納競技。不過，米內羅競技目前倒是沒有主力傷停，埃利亞斯、弗雷德、羅比尼奧可以繼續上陣。

巴拉納競技近況：

巴拉納競技上輪主場0比2完敗於桑托斯，最近3輪不勝，前6輪戰罷僅積2分排名墊底，創下球隊巴甲歷史最差開局。本周中，巴拉納競技客戰米內羅競技，上賽季巴甲兩次交手，巴拉納競技主場1比1平，客場0比1負，但在此之前，巴拉納競技也曾主客場連續3次擊敗米內羅競技，而雙方近六年10次交手，巴拉納競技5勝1平4負還稍稍佔優。然而，眼下巴拉納競技狀態實在糟糕，攻擊力孱弱的問題更是非常明顯，前6輪居然才打入4球。本戰球隊可以沿用常規首發，但想要完成反彈難度不小。

交鋒戰績：

兩隊近10次交鋒，米內羅競技4勝1平5負，進10球，失8球並無優勢，米內羅競技最近10次主場迎戰巴拉納競技戰績為6勝1平3負，進20球，失10球處於上風。

（納扎里奧）