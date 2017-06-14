周三010 巴甲 桑托斯VS帕爾梅拉斯 2017-06-15 08：45

球場：卡爾德拉體育場，桑托斯

天氣：16°小雨

巴甲第7輪，桑托斯主場迎戰帕爾梅拉斯。

桑托斯近況：

凱克獨中兩元，桑托斯上輪客場2比0完勝巴拉納競技，最近兩輪取得連勝，前6輪3勝0平3負積9分排名第10位。本周中，桑托斯主場迎戰帕爾梅拉斯，今年3月20日，桑托斯曾在聖保羅州錦標賽主場1比2不敵帕爾梅拉斯，這也是近四年以來，桑托斯唯一一次主場不敵帕爾梅拉斯，另外9次交手，桑托斯7勝2平。不過，本場比賽桑托斯主帥雷沃-卡爾佩需要解決一個相對棘手的問題，右後衛丹尼爾-古德斯上輪染紅，本輪將會停賽，另一名右後衛戈麥斯亦傷在身，右路防守或許會存在一些問題。

帕爾梅拉斯近況：

格拉、基恩、羅傑-古德斯相繼破門，帕爾梅拉斯上輪主場3比0完勝弗魯米嫩塞，各項賽事近5場首勝贏球，但前6輪戰罷，作為衛冕冠軍的帕爾梅拉斯卻僅積7分排名第13位。本周中，帕爾梅拉斯客戰同樣排名不太理想的桑托斯，兩隊本應為冠軍而戰，如今卻皆徘徊於中下游，面子上很掛不住，而基於兩隊同處聖保羅州且是宿敵的關係，本戰顯然誰都不太願意接受平局。不過，帕爾梅拉斯陣容不算齊整，主力中鋒博爾哈前往哥倫比亞國家隊將繼續缺席，中場大將基恩上輪破門后卻傷退，本戰也將告休。

交鋒戰績：

兩隊近10次交鋒，桑托斯4勝3平3負，進11球，失10球優勢甚微，桑托斯最近10次主場迎戰帕爾梅拉斯戰績為7勝2平1負，進16球，失9球完全碾壓。

（納扎里奧）