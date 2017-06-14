老頑童大樂透第17068期推薦：推薦奇偶比值2-3北京新浪網 (2017-06-14 14:19)
[上期中3+0]
上期開獎號碼：10、17、18、32、35 + 10、11，前區三區比1：2：2，大小比3：2，奇偶比2：3，和值112，012路比1：1：3。後區12路組合，奇偶比1：1，大小比2：0。
17068期大樂透前區預測：
大小分析：上期大小比開出3：2，大碼優勢表現，本期留意大碼強勢開出，推薦大小比例3:2組合。
奇偶分析：上期奇偶比開出2：3，偶數強勢出號，本期偶數有望繼續開出，推薦奇偶比值2:3開出。
區間分析：上期三區比開出1：1：3，三區強勢出號。本期看好二區積極上獎，一區出號回落，推薦比例1：3：1。
連號分析：上期連號開出17、18，從走勢圖來看，連號近期上獎勢頭減弱，目前相隔1期開出，根據近階段走勢來看，本期連號開出幾率大。
重號分析：上期沒有開出重號，重號近期上獎勢頭下降，目前相隔1期未開出，從走勢來看，本期重號上獎機會不大。
本期大樂透後區分析：
上期後區開出10、11，偶奇、大大組合，本期大小方面看好小大組合，奇偶方面看好偶奇組合，主看22路的號碼組合，五碼推薦03、04、05、06、08組合上獎。
本期大底推薦（15碼）：04、05、06、08、12、13、14、15、19、20、21、24、25、28、29
本期（10+2）複式推薦：08、12、13、14、20、21、24、25、29、29 + 05、08
單挑一注：08、13、20、21、28 + 05、08
（個人意見，僅供參考！）
（眾彩網）
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