「作為一個土生土長的武漢人，我很願意將武漢、武漢網球公開賽推廣到全世界，武漢網球公開賽是人們認識武漢這座城市的具象化符號。」昨日，李娜現身武漢，為家鄉賽事助陣時說道。

恰逢武漢網球公開賽開賽倒計時100天，2017東風汽車？武漢網球公開賽開票儀式在長江游輪「知音號」上璀璨舉行，武網全球推廣大使李娜與武漢市網球協會會長周元、武漢市體育局副局長吳濟鵬、東風汽車公司宣傳部部長李平安、武漢旅發投集團董事長董志向、武漢體育發展投資有限公司董事長朱建斌共同親啟開票盛幕。

李娜發出邀約，期待姐妹們都來

「去年武網賽期因為懷著Sapajou，所以沒能到現場見見我的朋友們」。李娜表示，非常期待今年武漢網球公開賽賽期在光谷國際網球中心見她們，更期待她們在這裏上演一場網球盛宴，她會在武漢網球公開賽現場為她們加油鼓勁。

「我代言過四大滿貫的澳網，WTA年終總決賽等，但武漢網球公開賽對於我而言是最特別的一個賽事，因為這是我家鄉的賽事。」作為一場高級別的網球賽事，武漢網球公開賽的舉辦也將武漢推向了全世界，在賽事成功舉辦的同時，整合城市的體育、文化、旅遊等多元化產業，推進城市發展。

60元全日觀賽 李娜邀你看武網

武漢國際體育賽事管理有限公司總經理助理趙榕剛在介紹武網今年票品及福利政策時說到，考慮到球迷觀看武網的熱情，武網組委會特意對票價進行了全面升級，從去年的日晚場調整為一票制，推出月月折，早早惠的措施，按照月份曆數，6月6折、7月7折、8月8折，最低單天全場次僅需60元。同時，武網組委會為了更好的普及網球運動，助力青少年網球運動的發展，特設學生看台票價5折優惠；為了滿足更多球迷對娜姐的喜愛，武網組委會還精心為高端VIP，VVIP票以及家庭為單位的親子票。

此外，武網組委會特別將「全民開放日」延續到兩天，廣大網球迷可通過官網申請免費球票，即在9月22日至9月23日駐足光谷國際網球中心免費享受武網給您帶來的歡樂。每一個細節，每一個考量無不見證了武網組委會的匠心獨運，體貼入微。

李娜現場認購門票，贈送給熱愛網球的青少年

開票儀式現場上，李娜認購了100張武網門票贈送給武漢熱愛網球的青少年們，鼓勵他們努力追求夢想。多年來，李娜的成就激勵了很多青少年對網球的熱愛。她希望青少年們通過現場觀看武網這項國際頂級高水平的賽事，從而感受世界一流的網球氛圍，學習和提高技戰術水平，向社會傳遞出網球正能量。

昨日，四位赴法球童剛從羅蘭加洛斯回歸抵達武漢，今天就迫不及待地來到開票儀式與娜姐分享他們的喜悅。李娜表示：「作為2017武網與法網球童交流計劃的中國代表不僅是你們的幸運，也是你們努力與實力的證明，相信這些都將成為你們未來學習和人生道路上非常難得的經驗和寶貴財富，武網因你們而精彩。」球童赴法交流作為武網青少年發展計劃重要的一環，從元年至今武網已送出12位青少年球童到羅蘭加洛斯，追逐他們的網球夢想。

全渠道、多樣化購票體驗

除了保留原有的購票渠道外，本屆武網新增開了更加便捷，更為高效的互聯網平台，依託線上、線下全渠道資源整合，必將給全球球迷們帶來更加「娜」樣方便的購票新體驗，更多人參與並享受到武網給他們帶來的網球視聽盛宴中來。

據悉，今年武漢網球公開賽將在9月22——9月30日舉行。球迷們可通過武網官方訂票網站（www.4008702014.com）和微賽、永樂票務、大麥、西十區、票牛、攜程、去哪兒、昕程國旅、楚江國旅第三方渠道，全天候、快捷便利的購票。同時中演、美團等各渠道也在陸續上線中。