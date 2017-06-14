巴甲第7輪一場焦點戰，桑托斯坐鎮主場迎戰帕爾梅拉斯的比賽，將於日期:明天早晨08:45在烏爾巴諾?卡爾戴拉球場展開爭奪。

桑托斯上賽季排名積分榜次席，本賽季表現略顯起伏，不過最近一場比賽做客2比0輕取巴拉納競技，喜迎兩連勝，終結兩連敗的頹勢，並且連續零封對手，走勢向好，三個主場2勝1負表現尚可，延續著主場的穩健發揮。本場比賽，後衛蓋德斯（首發1場）紅牌停賽，前鋒奧利維拉（首發4場），中場利馬（首發2場）、澤卡（首發1場，替補1場）均因傷無法出戰。

帕爾梅拉斯作為上賽季巴甲冠軍，新賽季表現不盡如人意，主場2勝1平保持不敗，但客場三戰皆敗，一球未進，攻防兩端都沒有表現出足夠的競爭力，可謂相當慘淡，目前僅排名第13位，落後排名第10位的桑托斯2分。本場比賽，前鋒博爾哈（首發1場，替補2場，進2球），後衛米納（首發3場）均因為國征戰無法出場，中場梅洛（首發4場）因傷缺陣，中場吉恩（首發3場，進1球）、杜杜（首發2場）因傷出戰成疑。

平均賠率2.20 3.17 3.15後期呈現抬勝拉負的態勢，並且幅度不小，以兩隊目前的形勢和主客場成績來看，真實不看好桑托斯的意味更濃，亞盤桑托斯讓平半高水，在下盤介入缺乏支撐的情況下，高水也面臨巨大的賠付風險，綜合來看，桑托斯主場不宜高看，客勝首選。

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（小刀匯）