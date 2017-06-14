巴甲情報：沙佩科恩斯近期遭遇2連敗北京新浪網 (2017-06-14 14:20)
周三008 巴甲 沙佩科恩斯VS瓦斯科達伽馬 2017-06-15 08：45
球場：康達體育場，沙佩科
天氣：27°多雲
巴甲第7輪，沙佩科恩斯主場迎戰瓦斯科達伽馬。
沙佩科恩斯近況：
沙佩科恩斯上輪客場2比3惜敗於龐特普雷塔，遭遇兩連敗以後，排名從榜首跌至第4位。本周中，沙佩科恩斯主場迎戰瓦斯科達伽馬，兩隊上一次碰面是在2015賽季的巴甲，當時沙佩科恩斯首回合主場1比0勝，次回合客場1比1平。儘管沙佩科恩斯近期連敗，但就賽況而言，絲毫看不出沙佩科恩斯狀態下滑的跡象。此外，沙佩科恩斯主場表現一向給力，最近10個主場6勝2平2負，進17球失11球。在陣容齊整的情況下，本輪沙佩科恩斯理應借主場之力完成反彈。
瓦斯科達伽馬近況：
法比亞諾與道格拉斯-路易斯相繼破門，瓦斯科達伽馬上輪主場2比1力克累西腓體育，前6輪3勝0平3負積9分排名第11位。本周中，瓦斯科達伽馬客戰沙佩科恩斯，就整體實力而言，瓦斯科達伽馬並不遜於沙佩科恩斯太多。不過，此前兩個聯賽客場，瓦斯科達伽馬相繼0比4負帕爾梅拉斯，0比2負格雷米奧，而各項賽事近10個客場2勝2平6負的表現顯然談不上理想。人員方面，邊鋒凱爾文與前鋒穆里奇傷休，右後衛吉爾伯托-儒尼奧爾傷愈，陣容還算齊整。
交鋒戰績：
兩隊近2次交鋒，沙佩科恩斯1勝1平0負，進2球，失1球處於上風，沙佩科恩斯最近1次主場迎戰瓦斯科達伽馬戰績為1勝0平0負，進1球，失0球。
（納扎里奧）
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