大將：皇馬更衣室有三大活寶 除了C羅還有他倆北京新浪網 (2017-06-14 13:22)
瓦拉內談皇馬更衣室
近日，皇馬中衛瓦拉內接受了《法國足球》採訪，並回答了記者的提問。
皇馬之所以能夠在本賽季拿到聯賽和歐冠的雙冠王，除了超強的實力之外，球隊更衣室內良好的氛圍也是其中的關鍵因素，對此瓦拉內表示：「C羅、馬塞洛和拉莫斯總是能夠在更衣室內，營造出一個輕鬆的氛圍。」
對於球隊主帥齊達內，瓦拉內說道：「他成功的一點就是能夠讓我們平靜下來，不管發生了什麼，這點永遠不會改變，他總是能夠給球隊帶來信心和安全感。他的話不多，但是只要他說了，我們都會認真去聽。我喜歡他在關鍵時刻謹慎的風格，這一點他和穆里尼奧非常不一樣。」
儘管今年只有24歲，但是瓦拉內已經成功奪得了三座歐冠獎杯，對此瓦拉內表示：「像布馮、馬拉多納、伊布和羅納爾多這樣的球星都未曾贏過歐冠，這也說明了歐冠不是衡量一名球員是否偉大的標準。」
對於自己的未來，瓦拉內說道：「我已經不再是一個孩子了，我已經是一個處在職業生涯初期的球員，雖然我已經贏得了一切，但是我還是希望能夠繼續突破自己，贏得更多的冠軍。」
（Marco）
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