【周三004】累西腓體育VS聖保羅

累西腓體育新賽季表現中規中矩，主客場戰鬥力差距明顯，主場2勝1平保持不敗，連克強敵格雷米奧、弗拉門戈，客場卻三戰盡墨，最近兩個連續不敵升班馬奧瓦、瓦斯科達伽馬。聖保羅新賽季同樣是主場表現相當出色，客場戰績糟糕，至今三個主場全部取勝，三個客場連戰連敗。平均賠率2.44 3.17 2.83後期主勝位置有所拉低，不過幅度有限，增熱效果強於降低賠付，亞盤僅以平手盤開盤，後期升盤到累西腓體育讓平半高水，在兩隊主客場成績對比鮮明的背景下，造熱上盤的嫌疑頗重，綜合來看，聖保羅有望做客止頹，平局首選。

推薦：累西腓體育（-1）負

【周三010】桑托斯VS帕爾梅拉斯

桑托斯最近一場比賽做客2比0輕取巴拉納競技，喜迎兩連勝，並且連續零封對手，走勢不錯，三個主場2勝1負表現尚可，延續著主場的穩健發揮。帕爾梅拉斯作為上賽季巴甲冠軍，新賽季表現不盡如人意，主場2勝1平保持不敗，但客場三戰皆敗，一球未進，可謂相當慘淡。平均賠率2.20 3.17 3.15後期呈現抬勝拉負的態勢，並且幅度不小，以兩隊目前的形勢和主客場成績來看，真實不看好桑托斯的意味更濃，亞盤桑托斯讓平半高水，在下盤介入缺乏支撐的情況下，高水也面臨巨大的賠付風險，綜合來看，桑托斯主場不宜高看，客勝首選。

推薦：桑托斯（-1）負

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（關小刀）