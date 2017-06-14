巴甲情報：博塔弗戈近8個客場3平5負難勝北京新浪網 (2017-06-14 14:24)
周三003 巴甲 維多利亞VS博塔弗戈 2017-06-15 06：30
球場：巴拉達奧球場，薩爾瓦多
天氣：23°多雲
巴甲第7輪，維多利亞主場迎戰博塔弗戈。
維多利亞近況：
凱薩點球率先得分，內爾頓下半時擴大優勢，維多利亞上輪主場2比0爆冷擊敗勁旅米內羅競技，取得本賽季首勝，前6輪積4分排名第18位。本周中，維多利亞主場迎戰積8分排名第12位的博塔弗戈。在2004年至2014年期間，維多利亞7次主場對陣博塔弗戈5勝1平1負優勢巨大，但從2015年開始，維多利亞已經連續兩個賽季主場負於博塔弗戈，前年巴乙主場1比2負，去年巴甲主場0比1負。不過，在擊敗米內羅競技以後，維多利亞士氣提升，在可以沿用最強陣容的情況下，本輪拿分前景樂觀。
博塔弗戈近況：
羅傑與卡利的幫助博塔弗戈在兩度落後的情況下，最終上輪主場2比2戰平科里蒂巴，此役不勝意味著，博塔弗戈各項賽事已經連續四場沒有贏球。本周中，博塔弗戈客戰維多利亞，兩隊在上賽季均為巴甲升班馬，而兩次交手期間，博塔弗戈主場1比1平，客場1比0勝處於上風，2015年巴甲，博塔弗戈曾主客場雙殺維多利亞。不過，博塔弗戈存在一個明顯短板，自今年4月中旬以來，各項賽事已經連續8個客場不勝，戰績為3平5負。人員方面，常規主力均可上陣，前山東魯能中場蒙蒂略已連續兩輪替補出場且表現不錯。
交鋒戰績：
兩隊近10次交鋒，維多利亞3勝3平4負，進9球，失12球並無優勢，維多利亞最近9次主場迎戰博塔弗戈戰績為5勝1平3負，進16球，失13球處於上風。
（納扎里奧）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【睡芝寶-正三線-矽膠-蜂巢式獨立筒床墊厚24cm-VIP限定-雙
- 【Maslow-流行白橡加高型】單人床頭片-3.5尺
- WENGER City 城市系列 經典簡約時尚腕錶-黑色/34mm
- ASUS ZENFONE3智慧手機ZE520KL黑
- 【IMAGER-37易眠床】20cm 記憶床墊-雙大6尺(送保潔墊+抗菌
- 【優利亞-伊諾胡桃】2.5尺化妝台+椅
- 【天韻彩織-健康主義】國際專利物理性防蹣雙人包覆式保潔墊
- ABS愛貝斯 M8系列 24吋鏡面飛機輪YKK拉鍊旅行箱 (灰) 99-05
- 【GOLDEN-TIME】凡爾賽莊園 -紫(單人三件式薄被套床包組)
- BENRO百諾 SD UV ULCA WMC UV保護鏡-82mm(勝興公司貨)
俠客歐尼爾搞笑 自頒NBA年度MVP給魏斯布魯克【中廣新聞網】
史上最偉大球隊!金州黑八締造者狂讚本季勇士【北京新浪網】
數據流-21年最強數據!庫里FMVP丟的到底冤不冤【北京新浪網】
詹皇去LA蓄謀已久? 曝經紀人多次密會湖人老闆【北京新浪網】
鐵三賽中掌握這幾個技巧 公開水域再也不怕游歪【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》