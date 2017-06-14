周三003 巴甲 維多利亞VS博塔弗戈 2017-06-15 06：30

球場：巴拉達奧球場，薩爾瓦多

天氣：23°多雲

巴甲第7輪，維多利亞主場迎戰博塔弗戈。

維多利亞近況：

凱薩點球率先得分，內爾頓下半時擴大優勢，維多利亞上輪主場2比0爆冷擊敗勁旅米內羅競技，取得本賽季首勝，前6輪積4分排名第18位。本周中，維多利亞主場迎戰積8分排名第12位的博塔弗戈。在2004年至2014年期間，維多利亞7次主場對陣博塔弗戈5勝1平1負優勢巨大，但從2015年開始，維多利亞已經連續兩個賽季主場負於博塔弗戈，前年巴乙主場1比2負，去年巴甲主場0比1負。不過，在擊敗米內羅競技以後，維多利亞士氣提升，在可以沿用最強陣容的情況下，本輪拿分前景樂觀。

博塔弗戈近況：

羅傑與卡利的幫助博塔弗戈在兩度落後的情況下，最終上輪主場2比2戰平科里蒂巴，此役不勝意味著，博塔弗戈各項賽事已經連續四場沒有贏球。本周中，博塔弗戈客戰維多利亞，兩隊在上賽季均為巴甲升班馬，而兩次交手期間，博塔弗戈主場1比1平，客場1比0勝處於上風，2015年巴甲，博塔弗戈曾主客場雙殺維多利亞。不過，博塔弗戈存在一個明顯短板，自今年4月中旬以來，各項賽事已經連續8個客場不勝，戰績為3平5負。人員方面，常規主力均可上陣，前山東魯能中場蒙蒂略已連續兩輪替補出場且表現不錯。

交鋒戰績：

兩隊近10次交鋒，維多利亞3勝3平4負，進9球，失12球並無優勢，維多利亞最近9次主場迎戰博塔弗戈戰績為5勝1平3負，進16球，失13球處於上風。

（納扎里奧）