日職／羅德謎之魚竟有腳 英BBC：史上最奇妙的吉祥物NOWnews今日新聞 (2017-06-14 14:05)
羅德隊新吉祥物「謎之魚」受到美日等國甚至英國媒體注目，不但是它有三種變身型態，還有跟觀眾互動的奇妙感，而11日的比賽，它在主場終於露出只剩下骨頭的模樣，又再度回到海中，真讓人摸不著頭緒。
謎之魚最初是在5月26日對戰歐力士時誕生，當時大家看它好像一隻燈籠魚，不過28日的比賽它竟然活生生地出現了兩隻腳，6月11日的比賽，終於現出原形。
不管是美國大聯盟、英國BBC等各大網站都瘋狂轉載這隻謎之魚的行蹤。
謎之魚說：「我真的好累喔，昨天得到的回應就彷彿是一個大寶箱這樣，被大家這樣關注，我都快不能走了，我想要安靜地待在海裡。」
不過全世界媒體依然非常好奇它的下一步。
這位被稱為史上最怪吉祥物，第三型態是只剩下骨頭，它說：「我想要安靜地待在海裡，你們卻一直從海裡傳一些訊息給我，但是我很開心，Thank you cery much 歡迎來日本這樣喜歡款待客人的國家。」
結果謎之魚又回到第一形態，變成一隻燈籠魚，接下來他有可能在6月30日在主場面對火腿隊時出現，敬請期待。
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