南韓樂團FTIsland的隊長崔鍾訓14日被爆出戀愛，對象則是體操妖精孫延在，兩人年齡相差四歲，不過因男方熱愛體育，女方則喜歡樂團音樂，也都對高爾夫球有研究，在興趣上恰巧是彼此粉絲，因此在短期內就陷入熱戀。

根據韓媒報導，他們是在今年2月透過友人介紹，至今已戀愛三個月，崔鍾訓相當體貼，在三個月的熱戀中，約會行程都由他一手安排，從未讓女友費心過。而FTIsland在6月7日出道十周年，近日團體忙於宣傳，即使工作繁忙，兩人仍會抽空見面。

據悉，上月孫延在生日前一天，他們舉行派對，招待雙方朋友互相認識，而在30日時，FTIsland於日本開唱，女方也愛相隨飛到當地，崔鍾訓在工作之餘，仍陪著女友到遊樂園、美術館約會，即使在人群中也不刻意保持距離，完全不擔心被認出。