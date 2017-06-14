電競第一腿合同到期 就等王思聰放話了北京新浪網 (2017-06-14 14:11)
想必老司機們對鬥魚「電競第一腿」成旻雲都不陌生。6月13日晚，成旻雲微博上宣布合同到期，將和新的公司談合同的事情。成旻雲是七煌簽約藝人，在接觸遊戲主持之前，曾經擔任過chinajoy展台模特，參與過車展、時裝走秀、平面拍攝、綜藝節目等，後來轉型成為電子競技女主持。
成旻雲微博原文稱：合同到期。接下來會在新的公司談新的直播約 還會給大家帶來直播的 敬請期待。
作為一個美女主持，針針並不需要有很高的遊戲水平，但是她以青春活力的外表，百變的造型，呆萌可愛的性格，獲得了很多玩家觀眾的支持和關注。因為針針最有標誌性的修長的腿，她被粉絲們冠以「電競第一腿」、「腿王」之名。
熊貓TV老闆王思聰向來大手筆，去年和PDD合作給到了4000多萬的簽約費。成旻雲可以考慮一下去熊貓TV試試，說不定王校長看上了就不一樣啦。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
胎壓偵測器．鐵將軍 胎壓偵測器．PAPAGO 胎壓偵測器．機車 胎壓 偵測器．CAREUD 胎壓偵測器．tyredog 胎壓偵測器．胎內 胎壓偵測器．胎外 胎壓偵測器．TYREDOG TPMS 胎壓偵測器．NiPPON 無線胎壓偵測器．無線胎壓偵測器胎內．胎內式 胎壓偵測器．bellon 胎壓偵測器．orange P420 胎壓偵測器．Orange 胎壓偵測器．內接 胎壓偵測器．胎壓偵測器 TD-1400A-X．機車 胎壓偵測器．TPMS 胎壓偵測器．胎壓偵測器 TD1400A-X．胎壓偵測器 胎壓．GARMIN 胎壓偵測器．胎壓偵測器 胎內式．胎壓偵測器 U903W．無線 胎壓 偵測器 胎內．無線胎壓偵測器．無線胎壓偵測器 BL-6000TP．胎壓偵測器 TYREDOG．無線胎壓偵測器 TPMS．SD TPMS 胎壓偵測器
院士要求封殺Win10政府版！微軟方怒回應【北京新浪網】
iPhone 8前後玻璃蓋板現身：全面屏屏內指紋都穩了【北京新浪網】
不可一世的拍照手機20年前是如何誕生的【北京新浪網】
只用了三天，瑞士科學家就模擬出了整個宇宙【北京新浪網】