想必老司機們對鬥魚「電競第一腿」成旻雲都不陌生。6月13日晚，成旻雲微博上宣布合同到期，將和新的公司談合同的事情。成旻雲是七煌簽約藝人，在接觸遊戲主持之前，曾經擔任過chinajoy展台模特，參與過車展、時裝走秀、平面拍攝、綜藝節目等，後來轉型成為電子競技女主持。

成旻雲微博原文稱：合同到期。接下來會在新的公司談新的直播約 還會給大家帶來直播的 敬請期待。

作為一個美女主持，針針並不需要有很高的遊戲水平，但是她以青春活力的外表，百變的造型，呆萌可愛的性格，獲得了很多玩家觀眾的支持和關注。因為針針最有標誌性的修長的腿，她被粉絲們冠以「電競第一腿」、「腿王」之名。

熊貓TV老闆王思聰向來大手筆，去年和PDD合作給到了4000多萬的簽約費。成旻雲可以考慮一下去熊貓TV試試，說不定王校長看上了就不一樣啦。