科技日報北京6月13日電 （記者張夢然）英國《自然·地球科學》雜誌12日在線發表的一篇報告顯示，在2006年到2014年間，中國湖泊的磷污染下降了逾三分之一。該研究發現，中國政府於2000年推出的治理水污染政策，幫助降低了城市地區與磷污染有關的水華風險。

水華是淡水水體中藻類大量繁殖的一種自然生態現象，是水體富營養化（可用養分增加導致藻類過度生長）的顯著特徵。富營養化可能會在湖泊中自然發生，但其主要原因仍是生活及工農業生產中含有大量氮、磷的污水進入水體后，造成藍藻、綠藻、矽藻等大量繁殖，其中藍藻水華的發生範圍最廣，且危害最大，對人類健康威脅不容忽視。目前，人為向水體排放營養物已經使全球範圍內的富營養化現象明顯加重，導致水質下降、魚類滅絕和生物多樣性減少。

此次，天津大學、中國人民大學、北京大學等科研機構與挪威水研究所的科學家團隊分析了2006—2014年間，中國862個湖泊的水化學數據以及磷來源和磷流入的省級數據。結果發現，磷濃度中值大致降到了可導致富營養化的濃度閾值，重度污染的湖泊數量減少了三分之二，其中主要的驅動因素是公共衛生改善和污水減少。不過，一些欠發達地區湖泊的磷濃度有所上升，原因尚不確定，但有可能是受到了森林退化和侵蝕的影響。研究人員認為，水質控制政策在空間上的靈活性，將有利於未來中國湖泊的「健康」。

在相應的新聞與評論文章中，美國威斯康星大學麥迪遜分校科學家傑西卡·科曼表示，此次《自然》雜誌發表的分析表明，中國在保護湖泊方面取得了良好效果。