這是一場沒有「灰塵」的戰爭。

近日，美國掃地機器人公司iRobot向美國國際貿易委員會提起了「337調查」，指控全球11家企業侵犯其6項專利，其中包括深圳市智意科技有限公司、蘇州萊寶電器有限公司、深圳市銀星智能科技股份有限公司3家中國企業，從而掀起一場波及全球市場的掃地機器人「專利大戰」。

當前，機器人時代雖還未全面到來，但家用機器人率先普及，進入尋常百姓家。其中，佔比頗高的掃地機器人自2015年以來快速增長，成為很多擁有機器人、家電背景企業掘金的新藍海。隨著競爭加劇，市場格局尚在爭奪之際，「專利大戰」已悄然打響。

涉案專利橫跨12年 遍布多個領域

「關於iRobot為何選擇在此時起訴，不知道他們真正用意。但是可以確定，從認定侵權的六件專利申請的時間跨度，2004年到2016年底來看，僅搜集證據就要花費大量時間。」一位知識產權業內人士告訴科技日報記者。

的確，中國政法大學知識產權研究中心特約研究員李俊慧表示，iRobot作為知名的掃地機器人廠商，在掃地機器人領域積累了大量的專利。僅以中國為例，截止到2017年5月16日，iRobot公司在中國的發明公佈數23件，發明專利授權數11件，實用新型專利數1件，外觀設計專利數5件。

李俊慧介紹，iRobot此番在美國起訴的專利共計6件，分別為：1. 2004年10月26日獲得授權的專利「用於自主機器人的多模式覆蓋的方法和系統」（專利號：6809490）；2. 2006年12月26日獲得授權的專利「機器人障礙檢測系統」（專利號：7155308）；3. 2013年7月2日獲得授權的專利「自主地板清潔機器人」（專利號：8474090）；4. 2013年12月3日獲得授權的專利「覆蓋機器人移動」（專利號：8600553）；5. 2015年5月26日獲得授權的專利「自主地板清潔機器人」（專利號：9038233）；6. 2016年11月8日獲得授權的專利「用於自主機器人裝置的遠程控制調度器和方法」（專利號：9486924）。

由此可見，iRobot起訴的6件專利授權時間橫跨12年，最早可追溯到2004年；而從其專利內容來看，所涉領域包括掃地機器人的模式控制、障礙識別、移動控制以及遠程操控等，基本覆蓋了掃地機器人可能所涉及的大部分技術或特徵。

「簡單說，iRobot此番發起專利訴訟可謂『來勢洶洶』，且有勢在必得的決心。至於被訴的3家中國企業是否構成侵權，還需要進一步審理。」李俊慧說。

如構成侵權 產品將在美禁售

「雖然現在尚不能斷言被訴企業一定構成專利侵權，但專利所涉及的產品和商業上的銷售和利益是分不開的，從337調查的行為來看是希望競爭對手的產品不在美國進行銷售，最終目的是保護其美國市場的地位和利益。」李俊慧說，「337」指美國國際貿易委員會（簡稱ITC）根據美國《1930年關稅法》第337節及相關修正案進行的調查，通常禁止進口產品或進口后在美國銷售產品中的不公平行為及不公平措施。

「而這恰是此番被訴侵權的11家企業共同特點所在，這些企業都是向美國出口掃地機器人產品。顯然，iRobot此番發起的專利訴訟大戰，一旦認定構成侵權，其殺傷力頗大。」李俊慧說。

近年來，掃地機器人市場發展迅速，iRobot的市場份額約15%。其中，美國、中國是全球最大的兩個掃地機器人市場。因此，iRobot選擇在本土市場發起專利訴訟，意在分割或佔據更多市場份額。

然而，同在機器人行業的澤達科技CEO王樨哲認為，從技術原理上來說，全球的掃地機器人在方案上應該都是相似的。至於是否侵權要看專利局的具體認定。可能是真的針對侵權的維權，也可能是一種商業策略。一般來說，專利糾紛往往耗時很長。成熟行業的大企業經常打來打去互相牽制，但小企業因為耗不起都會儘可能規避。而服務機器人行業整體上都還處在相對早期，大家「跑馬圈地」的階段，企業在這個階段如果陷入專利糾紛的官司，那麼很可能會錯過這一波機會，機會損失可能會遠高於直接的賠償損失。

「鑒於iRobot起訴了11家廠商，3家中國廠商，其中2家還是代工廠性質，同時起訴的也有美國、加拿大等國的公司。我個人更傾向認為這起官司就是一起常規的知識產權官司。媒體所說的『國貨禁售』之類的都太誇張了，而且國內其他掃地機器人公司都沒有被起訴可以側面印證這一點。」王樨哲說。

專利戰背後是市場角力

專利戰只是表面，其背後是掃地機器人市場的快速上升。隨著人力成本的提高，掃地機器人的需求在近兩年持續擴大。

有專家表示，事實上，10年前就已經有掃地機器人的相關產品。當時價格高、智能性低，也導致了銷量低。近兩年機器的價格在下降，單價從萬元降到千元，帶動了增長，另一方面智能化程度得到提升，掃地機器人可以自動充電、智能規劃路徑。但是目前還沒有一個品牌特彆強勢，大家都覺得有機會，處於一個快速啟動期，也很容易出現專利戰。

「現在掃地機器人類似於三五年前的空氣凈化器，這意味著接下來掃地機器人還有比較大的增長空間。」有關專家說。

與此同時，根據GFK市場調查公司的預測，中國掃地機器人市場在保持高速增長，2017年市場規模將達到75億元，2018年則將增長到120億元。「到2020年，該產品市場將出現積極增長。由於它能縮短日常打掃時間，深受生活節奏快的城市消費者歡迎。」有研究人員預計。

「正是看中中國巨大的市場前景，iRobot才會大打出手。但這並非掃地機器人行業特性所致，不僅是掃地機器人，任何創新集中或應用廣泛的領域都存在大量的知識產權糾紛。比如，蘋果三星年年打、天天打，只不過是新領域本身更吸引眼球，所以關注更多。」王樨哲說。

企業應積極應對 避免陷入消耗戰

至於此次被訴侵權的企業中緣何沒有國內份額最大的科沃斯，李俊慧認為，一方面iRobot在美國對其他國家的掃地機器人品牌或企業發起專利訴訟，是為了鞏固其在美國市場的領先地位；其次，中國也是掃地機器人的重要市場，在中國有布局的iRobot並不希望與中國企業全面開戰；其三，與科沃斯相比，深圳智意、蘇州萊寶、深圳銀星等三家企業專利實力較弱，iRobot的勝訴概率更大。

因此，李俊慧建議，被訴的國內企業需積極應對，合理利用包括專利無效在內的各種手段。此外，如若確實構成侵權，也可及早談判達成專利許可合作尋求和解。

「中國企業應從頭做起，把專利的申請、查重等基礎工作做紮實，盡量不要被抓到辮子。另外，在戰略上也要仔細分析目標市場，選擇好切入方式和時機，盡量避免陷入消耗戰。」王樨哲說。（本文圖片來源於網路）