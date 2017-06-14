科技日報北京6月13日電 （孫婧 記者付毅飛）記者13日從中國航天科技集團公司十一院獲悉，該院自主研發的新型彩虹太陽能無人機，近日在西北某地圓滿地完成臨近空間飛行試驗。

這是我國首次成功研製的大型長航時臨近空間太陽能無人機，尺度和重量僅次於美國，核心關鍵技術和設備全部實現國產化，是支撐我國臨近空間開發利用的重要基礎手段，標誌著我國已成為繼美、英之後第三個掌握臨近空間太陽能無人機技術的國家。

據十一院無人機總師石文介紹，新型彩虹太陽能無人機採用太陽能作為動力源，具備超長航時特點，未來留空時間可長達數月至數年；飛行高度超過20公里，任務區域廣闊，具備「准衛星」特徵。其具有部署靈活、經濟性好等優勢，可廣泛應用於軍民融合領域，包括重大自然災害預警、常態化海域監管、應急搶險救災、反恐維穩等公益事業領域，以及偏遠地區互聯網無線接入、移動通信、數字電視信號廣播等商業及產業類領域。