地球「刺客」可能 潛藏於金牛座流星雨北京新浪網 (2017-06-14 00:40)
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近日，捷克天文學家表示，地球被來自金牛座流星雨的小行星擊中的風險越來越大。捷克科學院的天文學家是在分析金牛座流星雨的144顆火流星后得出這一結論的。他們發現了一個流星雨新分支，其中起碼有兩顆直徑為200至300米的小行星。
捷克科學院稱，這個分支還很可能包括許多沒有被探測到的小行星，它們的直徑都有幾十米甚至更大。因此，地球每隔幾年遇到這一組行星間物質的時候，小行星撞擊的危險就會大幅上升。
研究人員認為，這個新分支由聚在一起圍繞太陽運轉的物體組成，地球每隔幾年會與它們相遇大約三周。
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