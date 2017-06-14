科技日報北京6月13日電 （記者陳瑜）記者從國家海洋局獲悉，「蛟龍」號載人潛水器13日順利完成中國大洋第38航次第三航段最後一潛（總第152次），這也標誌著「蛟龍」號圓滿結束長達4年的試驗性應用，潛水器安全性、可靠性、先進性得到了充分驗證。

四年裡，「蛟龍」號下潛足跡遍布中國南海、太平洋、西南印度洋、西北印度洋等6大海區，作業地形包括海山、冷泉、熱液、洋中脊、海溝、海盆等典型海底地形區域，特別是在馬里亞納海溝和雅浦海溝下潛作業中，發揮了全球領先的深度技術優勢，為我國搶佔國際深淵科學研究前沿提供了強有力的技術支撐。

2013年6月9日，潛航員傅文韜駕駛「蛟龍」號完成了試驗性應用「首戰」，13日又參與了「收官之戰」，並獲得大量生物樣品。「從海試到試驗性應用下潛，我隨『蛟龍』共同成長。」已經下潛70次的傅文韜感到很幸運。

本航段總指揮鄔長斌認為，通過152個潛次的歷練，我國建立了一支職業化的潛航員和技術保障人員隊伍，探索了載人深潛業務化運行的機制，為「蛟龍」號業務化運行奠定了基本條件。

在完成本航次科學調查任務后，「蛟龍」將進行系統升級和改造。「蛟龍」號副總設計師胡震在接受科技日報記者採訪時表示，按照國際慣例，潛水器在運行十年後要進行一次大修，目的是為了在經驗積累基礎上，提升潛水器作業性能，更好地為科學家服務，同時提高下潛作業的經濟性、操作維護的方便性。

大修包括三個方面：對潛水器進行全面維護、檢測和修理；根據應用任務的拓展，對潛水器搭載的作業能力進行提升和調整；更好地滿足科學家的搭載需求。他同時透露，不排除將電池更換為鋰電池。與此同時，「蛟龍」號新母船計劃於2019年建造完成並交付使用。在升級和改造完成後，「蛟龍」號將持續高效地應用於深海資源勘查、深海科學研究科學任務。

搭載「蛟龍」號的「向陽紅」09船預計23日抵達位於青島的國家深海基地管理中心碼頭。