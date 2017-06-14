腦掃描或可早期診斷兒童自閉症北京新浪網 (2017-06-14 00:40)
科技日報訊 （記者姜靖）《科學·轉化醫學》雜誌近日報導稱，新的研究結果揭示，腦掃描可以發現6個月寶寶的腦部功能性變化，根據這些變化可預測他們日後是否會罹患自閉症譜系障礙（ASD）。
ASD即廣泛意義上的自閉症，是一系列複雜的神經發展障礙性疾病，能影響孩子的社交、行為和交流方面的能力。ASD患者大腦處理信息的方式異於常人。據估計，全球每68個兒童中就有一個孩子罹患該病。早期發現並給予行為學干預，可顯著改善ASD患者的生活品質，然而在孩子兩歲或更大年齡之前，全面的行為方面的癥狀通常不會出現。
在新研究中，美國北卡大學的羅伯特·愛默生與同事將6個月大嬰兒中能可靠檢測到的腦連結性，與這些孩子兩歲時的ASD診斷挂鉤，具有很高的預測準確性。研究人員對59名具有ASD高度家族遺傳風險的嬰兒腦部進行功能連接性磁共振成像掃描，採集了230個不同腦區間的26335對功能性連接。這59名嬰兒中，有11人在24個月大時被診斷罹患ASD。通過機器學習演算法解析，研究人員正確預測了其中9名患兒的特定腦連結模式。
儘管研究人員指出，未來他們需要進一步研究該方法是否適用於那些沒有高度遺傳風險的嬰兒，但這項發現或朝著ASD的早期診斷邁出了第一步。
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