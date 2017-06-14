中科院：我國耕地面積數量增加 優質耕地減少北京新浪網 (2017-06-14 00:40)
科技日報訊 （記者李大慶）我國土地變化的總體情況如何？中科院給出了答案：至2010年我國的耕地面積依然比上世紀80年代還要多，但優質耕地面積明顯減少。
6月12日，中科院發佈了《中國可持續發展遙感監測報告（2016）》。報告說，2010年中國土地利用面積從大到小依次為：草地、林地、未利用土地、耕地、水域和城鄉工礦居民用地。在遙感監測的20多年裡，我國土地中有266193.86平方公里改變了原有利用屬性，占遙感監測土地總面積的2.80%。
報告指出，遙感監測20多年期間，我國耕地變化最顯著，其動態變化面積高於所有其他土地類型；耕地面積先增后減，呈現明顯的階段性特徵，2000年面積最大。2010年耕地21.36億畝，依然多於20世紀80年代。其主要原因是全國新開發的耕地面積在增加，但是質量較好的傳統耕地、良田在減少。在6類土地中，城鄉工礦居民用地變化幅度最大，2010年擴大為80年代末的1.32倍，其中城鎮用地擴展為1.76倍，農村居民點擴展為1.10倍。
新發佈的報告圍繞我國的土地利用、植被狀況、典型城市群區域大氣狀況、糧食生產形勢、水資源與水環境等熱點問題展開論述。該報告主編、中科院遙感地球所研究員顧行發說，以綠皮書的形式將遙感監測成果出版，這是中國遙感界的第一次嘗試。未來，遙感監測綠皮書將每年出一本。
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