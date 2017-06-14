行業觀察

就在共享單車創業者感嘆「顏色不夠用」的時候，上周北京、西安等五個城市的街頭閃出了一抹「金色」，「彩虹」陣營又加入了酷奇單車3.0版這個「黃金聖鬥士」。

不知不覺，單車熱已持續一年有餘。身負理想和情懷的單車，沒能躲過殘酷的市場規則——部分公司已停止運營、倒閉出局。在日益焦灼的單車市場，誰能笑到最後？

「部分企業的出局，表明共享單車市場進入了洗牌期前期。」12日，易觀互聯網汽車與出行研究中心資深分析師張旭對科技日報記者說，當前該市場呈現出 「雙寡頭」（ofo和摩拜）態勢，這兩家企業在體量上已具有壓倒性優勢。

獵豹智庫近日發佈的《2017年Q1中國共享單車APP排行榜》顯示，2017年第一季度，ofo和摩拜依然佔據行業頭部，滲透率和打開率都遠超居於后位的酷騎單車、永安行和小藍單車。而比達諮詢近日發佈的《2017年Q1中國共享單車市場研究報告》顯示，從市場佔有率來看，今年一季度ofo和摩拜共佔據92.6%的市場份額，市場集中度較高。

看似大局已定的市場，後來者會否有翻盤的可能呢？在張旭看來，這種可能性極低。「目前單車市場上，各類資源幾乎都集中在頭部的企業，其他玩家佔有的很少。」張旭向科技日報記者舉例說，產能就是限制新玩家的一道坎。「生產自行車需要新的產品線，幾大自行車整車廠的產能是有限的，生產資源已被現有玩家佔據。即便有後來者想進入，沒人為其生產，如何入局呢？」張旭說。

單從數據上看，這場比拼似乎已毫無懸念，儼然是兩大巨頭的博弈。但在艾瑞諮詢行業分析師史睿看來，「目前競爭雖然激烈，但未到成熟期，還處在高速成長階段。」史睿認為，由於摩拜和ofo兩家率先搶佔了市場和用戶流量，因此形成了兩家獨大的局面，但不排除後來居上的可能。

確實，搶先進入市場給了兩巨頭得天獨厚的先機。但在酷騎單車CEO高唯偉眼中，先機只提供「天賦」，贏得市場需要的不止是快人一步。「佔據靠前的位置，主要靠搶佔了有力的時機。但現在是比拼資本的時候，如果資本『糧草』不充足，也很有可能被趕超。」高唯偉說。

「想彎道超車，就必須抓住用戶的真需求，『得用戶者得天下』。」在史睿看來，從用戶角度來說，技術和服務仍存在提升空間。「每輛車需要改進的點不一樣。有的需要提升開鎖的速度，車胎減震；有的則需要提升耐用性等等。」史睿說。

提升性能也是高唯偉的「超車策略」，他在最新發佈的「黃金版」酷奇單車中加入「無線充電」「智能升降座椅」等功能。「如今琳琅滿目的共享單車，就其性能而言並沒有太大區別，主要為滿足騎行需要。但在同質化的環境中，性能上的創新可能帶來機會。」

巨頭佔據絕對主動，似乎已是不爭的事實。小體量公司若想「超車」，就得真刀真槍地拼用戶。可看著被「黃色」「橙色」覆蓋的大街小巷，「其他顏色」的空間還有多少？

「目前中小體量的共享單車公司，要想在市場中生存，有兩條途徑。其一可以下沉渠道，避開競爭激烈的城市，儘可能避免與巨頭的正面交鋒；其二是要儘快實現盈利。」但張旭坦言，如何實現盈利幾乎是整個行業都難以解決的問題，「目前沒有找到一個可持續的商業模式。」

在張旭看來，這場比拼已走到了「下半場」。「最後的格局，很可能是兩超多強，『雙寡頭』佔據市場絕大份額，餘下幾家企業分食小部分。」

但高唯偉卻有不同的看法。「作為共享單車這場遊戲的後進者，酷騎單車等一批企業也在奮力拚搏，其中不乏行業黑馬。憑藉黑科技等不斷製造更大的影響力，讓行業未來格局充滿變數。」

「今年年底或明年，謎底或將揭曉。」史睿說。