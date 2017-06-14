因為用微信充流量時充錯了號，揚州市民葉先生在尋求客服幫助時，通過網路搜到一個客服號，便按對方要求追回誤充的錢，結果一步步走入圈套，最終被騙11000多元。省反通訊網路詐騙中心（以下簡稱「省反詐騙中心」）昨提醒市民，尋求客服幫助一定要通過官網。通訊員 蘇宮新 揚子晚報記者 於英傑

誤充值后「自投羅網」被騙1.1萬余元

5月30日下午3點多，揚州的葉先生用微信充值流量包，結果誤充值到自己的一個空號。為諮詢退款問題，他在網上搜索微信客服的號碼，並成功搜到一個自稱為「微信官方客服」的號碼。葉先生打電話過去后，對方給了他一個客服系統微信號「業務技術部門」，讓其通過微信電話聯繫。

葉先生覺得微信客服通過微信跟他聯繫，挺像回事的，就沒懷疑。對方表示，根據葉先生反映的情況，他們已將剛充進來的這筆錢凍結了，但是解凍需要再充值。於是，葉先生按照要求，掃了對方發來的二維碼，充值882元。沒想到，這筆充值結束后，對方又說金額不夠，要求再充滿5000。之後，葉先生就在對方要求下，又是掃二維碼，又是發紅包，又是支付寶轉賬，先後打了好幾筆錢過去，最終累計「充值」金額達到11511元。然而，充了這麼多錢，葉先生的賬戶卻一分錢沒有多出來。他再次和「客服」聯繫，對方的電話已經打不通了。這時，葉先生才意識到被騙，趕忙報警。

騙子冒充客服網上「守株待兔」

省反詐騙中心相關負責人表示，葉先生遭遇的騙局其實並不新鮮，不法分子仍然採用「資金被凍結」「發送網路連接」等慣用伎倆，誘導受害人進行資金轉賬從而牟取不法利益，只是偽裝成了「微信客服」或「騰訊客服」而已。而葉先生之所以上當，是因為他並沒有找到真正的官方客服。

而騙子正是利用廣大市民的這一「陋習」，冒充官方客服，在網上張網以待。受害者主動通過假微信客服公眾號或搜索引擎，查得犯罪分子預先設置的詐騙電話，隨後分別通過ATM或點擊微信釣魚鏈接進入網銀，完成轉賬，不知不覺落入了不法分子的圈套。省反詐騙中心提醒，要尋求客服幫助，一定要通過平台的官方網站，網路搜索來的不一定靠譜。