最近一篇「日本醫學權威：吃得越清淡，老化越嚴重」的微信在中老年人中被大量轉發，日本專家警告：長期的營養不足，可能降低認知機能，甚至讓死亡風險倍增。

如果你家裡有一個非常注重養生的老人，你大概沒少聽這些念叨，「不要吃太多肉，血管要堵牢的！」「大魚大肉吃不消的，粗茶淡飯對身體最好。」「老年人飲食一定要清淡一點。」……

昨日，錢江晚報記者走訪杭州市老年病專家，他們也認為，老年人尤其是超過70歲的老人飲食過於寡淡，不僅容易營養不良，甚至會導致老年痴獃！

一天兩頓 過午不食

七旬老太站起來就暈

宋奶奶今年72歲，面色蒼白，行動遲緩，165的身高，體重只有九十多斤。去年有一段時間，宋奶奶一站起來就頭暈。

家人帶著她來到杭州市中醫院，老年病科內科主任醫師何迎春一看到老人，第一句話就是問是不是吃素的。果然，她完全不沾葷腥，連雞蛋都不吃，豆製品也吃得不多，飲食里基本沒有什麼蛋白質攝入。

宋奶奶和家人一起住，但有自己的一套生活作息和飲食習慣：早上四點不到，她就晨起打坐，一坐就是幾個小時。每天她只吃兩頓飯，並且都在早上，過午不食，每頓吃的量也不多。

醫生給老人做了全面的檢查，排除了其他疾病的可能，確診為營養不良。何醫生囑咐她，實在不願意吃肉的話，那就多吃一些豆製品來補充蛋白質，早上喝豆漿，中午吃豆腐，下午再吃點豆花。每天從兩頓飯增加到四頓，每頓讓自己多吃點。

這樣吃了大半年，宋奶奶的氣色才慢慢好轉，精神也好多了。

營養不良問題還不大，但如果長期吃素，導致體內缺乏維生素B12，則可能帶來老年痴獃的風險。

李奶奶已83歲高齡，成為一個素食主義者已經30多年。原本她一直以為自己的身體棒棒的是得益於健康的飲食。直到最近，她感覺噁心、食欲不振，時常情緒低落，記憶力大不如前，做事重複，而且還出現了皮膚瘙癢、泛黃等癥狀。

警惕的家屬陪著老人到杭州市老年病醫院就診，檢查發現李奶奶血清中維生素B12隻有101pmol/L（正常人是138～ 652pmol/L）。

接診的劉茜主任醫師說：「對大部分人而言，只要飲食正常，不太可能缺乏這種維生素，但如果是長期純素食，就會導致維生素B12缺乏。李奶奶就是典型的代表。」

據資料顯示，如果缺乏這種維生素，會讓紅細胞變得易碎，對神經細胞的損害是極大的，最終會導致痴獃。

一周一頓紅燒肉

遠離老年痴呆症

劉茜醫生還講到了一個很有意思的現象，因為在老年病醫院工作，她每天都要接觸很多的老年人，奇怪的是為什麼有些老人到了90多歲也不痴獃，她特意去找這些老人聊過，發現他們有一個共同的生活習慣，就是每周至少吃一頓紅燒肉。

根據2015年發佈的《中國老年人營養與健康報告》，我國老年人營養風險整體較高，48.4%的老年人營養狀況不佳。其中既有營養過剩，也存在營養缺乏。

專家建議，高齡老人還是要多咀嚼，適當吃肉，防止加速老化。

另外，也有些老人特別注意保健，熱衷於各種保健品，認為補補總是有好處的。請大家一定要注意，還真不是這麼回事。劉茜醫生專門舉了個螺旋藻的例子，商家大肆宣傳其含有豐富的維生素B12，確實也有，但並不具有活性，沒辦法被人體利用，所以吃了也起不了什麼作用。

此外，對於那些想要通過吃素來達到減肥效果的年輕人，也勸你們不要盲目跟風，少吃多動，也可以聽聽營養師的建議。

不過，現在有很多年輕人崇尚輕斷食，每周有1～2天的時間吃素，從而促進消化道排空，也能達到減重的效果。劉茜醫生認為，這種做法偶爾嘗試可以，要是長期輕斷食的話也會造成對身體的傷害。本報記者 何麗娜 張冰清 本報通訊員 姚銀菊 阮柳婷 徐尤佳