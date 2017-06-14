中國大熊貓「夢夢」和「嬌慶」本月將遷居德國北京新浪網 (2017-06-14 13:52)
中新網6月14日電 據外媒報導，德國柏林動物園方面13日公佈消息稱，6月24日，來自中國成都大熊貓繁育研究基地圈養繁殖的4歲雌性大熊貓「夢夢」和7歲雄性大熊貓「嬌慶」將抵達德國首都柏林。
據報導，陪同這兩隻大熊貓經歷這次長途旅行的是兩名中國飼養員和柏林動物園獸醫奧克斯(Andreas Ochs)。
奧克斯向媒體表示，整個飛行期間，他和兩名中國飼養員隨時都可以觀察到兩隻大熊貓的狀態。他說，運送「夢夢」和「嬌慶」的籠子里會裝有足夠的竹子和飲用水。
籠子下還配有吸附水分的海綿墊，保證兩隻大熊貓在乾燥的環境下完成長達12個小時的飛行之旅。
據悉，柏林動物園為迎接這兩隻大熊貓修繕了新的熊貓館。
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