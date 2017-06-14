Uber的「搖滾明星」卡蘭尼克要暫時離開，沒有人知道他的歸期。

此前，Uber公司曾發生過多位高層接連離職。現在，隨著創始人卡蘭尼克開啟無限期休假模式，Uber陷入了真正「無人駕駛」的尷尬境地。

在卡蘭尼克致員工信中，他寫道：「要創建Uber 2.0升級版，先要有一個Travis 2.0版本。這也是我需要暫時離開的原因，這將讓我對世界級的領導力進行反思並作出重構。」

卡蘭尼克是矽谷「Bro Culture」(男性文化)非常典型的代表。矽谷就好像是上世紀80、90年代的華爾街，仍以男性主導。雖然包括Facebook的桑德伯格(Sherly Sandberg)在內的女性高管長期致力於爭取女性地位，但變化並不顯而易見。

創立Uber八年以來，雖然卡蘭尼克把很多時間用於工作，但他自己承認不是一個成熟的領導者。很多人把他的領導風格視為「無法無天」。40歲的卡蘭尼克至今仍然單身。

有效的領導力是能力和性格的結合。在矽谷不乏有能力的企業創始人，但性格好的並不多。這些性格包括對正義和公平的主張，崇尚積極向上的文化等等。從另一方面來講，所有有能力的人都是有脾氣的。比如亞馬遜也被抱怨工作環境鬥爭激烈，而Facebook的文化則被指「個人崇拜」。

激進的「狼性」企業文化本身並不是錯誤，也正是因為這種文化，才令亞馬遜、Facebook不斷超越沃爾瑪和雅虎，躋身全球市值最高企業之列。但企業領導者也應該看清這種文化是一把「雙刃劍」，如果用不好就會引起抗議。比如去年Facebook的小股東就聯名要求罷免扎克伯格。

好在矽谷初創公司的結構決定了投票權傾向於「創始人利益保護」，和Google、Facebook一樣，Uber的九名董事會成員中，有七名擁有所謂的超級投票股權，這讓他們有更強大的發言權，而且通常董事會成員都是創始人的好友。

和亞馬遜、Facebook相比，Uber的問題是，所有的不幸都集中爆發在過去的幾個月，這令卡蘭尼克倍受壓力。如果卡蘭尼克能夠通過反思展現出他對這些價值觀的推崇，他依然能夠重新帶領這家700億美元估值的企業走上新的篇章。

在Uber的審查文件中，美國總檢察長提出了一份長達13頁的建議稿，要求Uber重寫企業規範。但是這些行為準則就好比是一張結婚證書，而真正去實現「約法三章」，則猶如經營一場婚姻一樣，需要漫長的磨合過程。

卡蘭尼克在致員工信的落款前寫道：「很快再見!(See you soon)」但他回歸后，是否仍然能夠成為CEO，即使仍是CEO，對公司的掌控許可權是否和過去一樣，這些都是問題。但投資人認為，不管如何，卡蘭尼克應該回到Uber，因為他有著「非凡的遠見」。

投資人還建議，卡蘭尼克應該為公司開拓創新業務，主管創新產品和人工智慧。令投資人欣慰的是，儘管過去一段時間Uber麻煩不斷，但是估值並沒有下降。Uber今年第一季度營收為34億美元，虧損較去年第四季度的10億美元收窄近30%。

不過需要警惕是，隨著掌舵者卡蘭尼克的離開，投資人對Uber是否能夠保持信心。同時，競爭對手也在乘虛而入。就在本周，Uber在美國最大的競爭對手Lyft悄然融資6億美元，其中包括捷豹路虎投資的2500億美元。一些共享平台的用戶也在網路上公開抵制Uber，這為Lyft爭取了一部分新用戶。

卡蘭尼克離開后，審查重任就落在了三位董事會成員Bill Gurley，David Bonderman和Arianna Huffington身上。他們將配合完成公司的調查，並制定全新的規章制度。雖然這三位董事會成員都是非常專業的投資人，但「解鈴還須繫鈴人」，Uber是否鳳凰涅磐，還要等Travis 2.0的誕生。