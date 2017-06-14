（中央社台北14日電）歌手王傑日前表示，「這是最後一張唱片，唱完了我就會離開了」，引發外界聯想，認為王傑將告別歌壇。王傑近日還在節目中回憶初戀女友，並在演唱代表作「安妮」時數度落淚。



中新網今天報導，王傑日前在節目上宣布，「這是最後一張唱片，唱完了我就會離開了」。王傑的談話，讓外界解讀為他將告別歌壇。



王傑近日又在另一節目中，大談自己的音樂歷程和人生感悟，還提到已逝的初戀女友。



王傑表示，初戀女友因為出車禍不在了，之後他每天都幻想著，暑假完了她怎麼沒回來，下一個暑假過了，她又沒回來，其實知道她不在了。「我當時真的很崩潰，就突然好想寫首歌給她」。



這就是王傑代表作「安妮」的由來。王傑並在節目上演唱這首歌，過程中強忍著哽咽，數度流淚。



他還表示，一名女孩曾約定和他結婚，但他苦等5個小時也不見對方蹤影，當時內心被傷得很重。



王傑1987年出道，談及這30年的音樂歷程，他說，一轉眼30年過去了，這一路上跌跌撞撞，彷彿還是在昨天。以前以為自己很成熟，後來發現自己很幼稚，直到過了這30年，突然感覺自己真的成熟了。



提起沙啞的嗓音，王傑表示，很清楚自己的聲音不能再像當初那樣，但他現在很喜歡這個聲音。1060614