今年的美國職籃NBA，金州勇士隊奪冠，杜蘭特還拿到了年度「MVP」，不過也曾經叱吒NBA的退役球星「俠客歐尼爾」，在他自己的綜藝節目「俠客來搞笑」（Shaqtin' A Fool）中，也頒發了他心目中的NBA年度MVP。俠客歐尼爾認為，奧克拉荷馬雷霆隊的明星後衛「魏斯布魯克」，才是他心中的MVP。而且「魏斯布魯克」，還在節目當中，示範了一段他最有名的「無影腳」。



俠客歐尼爾從打球以來，就一直以誇張的表情及肢體語言等，讓球迷樂不可支。他從球場退下來之後，也嘗試過不少職業，像是警察、球評與演員等等。但不管他做的是什麼，絕對少不了搞笑。



後來，俠客歐尼爾乾脆自己製作一個搞笑綜藝節目，名字就叫「俠客來搞笑」。這個節目靠著俠客歐尼爾的豐沛人脈，找來不少NBA球星來助陣，也有不少與NBA有關的企劃單元。



