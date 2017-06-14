在各種影片宣傳的時候，我們經常會看到某某電影投資了多少億，演員的陣容多麼豪華。但是看不到，哪一個導演說，我才花了幾十萬就拍了一部電影。有的時候花費極小的成本，卻創造出很大收益才是電影製作、發行商的初衷。下面這8部電影就把投資收益比最大化的代表。

《海邊的曼徹斯特》

豆瓣評分：8.6分。投資成本：850萬美元。票房收益：4600萬美元。該片男主角卡西·阿弗萊克憑藉此片，斬獲包括奧斯卡、金球獎、國家評論協會獎、評論家選擇獎等多個大獎的最佳男主角。不得不說，這部電影的景色實在是太美了。在現在這個物價非一般上漲的社會，接近850萬美元的投資能拍出這樣一部電影，也算是非常成功了。

《我的少女時代》

豆瓣評分：7.8分。投資成本：約1600萬 票房收益：3.61億015年台灣國語片票房冠軍，香港地區連續21天票房冠軍，馬來西亞、新加坡影史上的台灣片票房冠軍。提到這部戲不得不提到劉德華，作為投資的一方，劉德華投資電影的眼光可算是非常之好。

《心迷宮》

豆瓣評分：8.6分。投資成本：170萬人民幣。票房收益：1065.6萬人民幣。沒有一位大牌明星，全都是所謂的「群眾演員」，但是這些演員的演技比起一些鮮肉大牌高出一大截。劇本非常有意思，可以說是亂中取勝。但是這部電影作為一個導演的處女作，我們又看到了國產電影的希望。

《這個男人來自地球》

豆瓣評分：8.5分 投資成本：1.4萬美元。票房收入：3.5億美元。這是一部低成本製作的科幻片，全場圍繞著一個小木屋，一張沙發，一伙人聊天為主題。導演用他無窮的想像力，把這部電影拍成了史詩巨作。

《電鋸驚魂》

豆瓣評分：8.6分。投資成本：120萬美元。票房收益：5518萬美元。記得馬雲曾經說過：一個好的創意能創造的價值是非常巨大的。這部經典懸疑驚悚片的導演非常有創意，並且有著出乎常人的智商，他用懸念將整劇貫穿。

《瘋狂的石頭》

豆瓣評分：8.2分。投資成本：350萬人民幣。票房收益：2350萬人民幣。雖說這部電影是致敬《兩桿大煙槍》，但是寧浩導演用他獨特的思維融入中國特色，它有意調動了方言的特殊幽默感，講的都是動蕩大都會裡的小人物喜劇。這也算是中國電影裡程碑式的作品了。我敢說，現在給你5億，任何導演都拍不出這種影片來。

《兩桿大煙槍》

豆瓣評分：9.0分。投資成本：160萬英鎊。票房收益：2800萬英鎊。蓋伊·里奇導演以本片贏得國際讚譽，片中維尼·瓊斯和傑森斯坦森，一位前威爾士足球運動員，一位英國國家跳水隊運動員也在本片中打響了知名度。

《活埋》

投資成本:300萬美元。票房收益：2000萬美元。封閉的空間，一個人，一場扣人心弦的獨角戲。故事劇情很簡單，但是導演拍攝出了主人公心裏的各種絕望!或許，你們到最後會驚呼，這電影竟然還可以花300萬……