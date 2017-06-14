圖為FAST項目從安裝第一塊反射面板到完成的過程。左上：FAST安裝第一塊反射面板（2015年8月2日攝）；右上：FAST反射面板安裝近半（2015年12月16日攝）；左下：FAST反射面板安裝近八成（2016年3月9日攝）；右下：FAST全景（2016年9月24日攝）。新華社記者 歐東衢攝

5月24日，中科院國家天文台FAST（500米口徑球面射電望遠鏡）數據中心正式落戶貴州。

FAST是世界最大單口徑射電望遠鏡，於2016年9月25日在貴州省平塘縣落成啟用，被譽為「中國天眼」。

這個目前中國保持領先的天文工程，開創了建造巨型射電望遠鏡的新模式，具有獨立自主知識產權，被認為將在未來10至20年內保持世界一流地位。

在此之前，世界上保持領先的射電望遠鏡，一個是德國100米直徑的「埃菲爾斯伯格」，一個是美國300米直徑的「阿雷西博」，而FAST建成后，靈敏度將比「埃菲爾斯伯格」提高約10倍；與「阿雷西博」相比，其綜合性能提高約10倍。

口徑突破百米已是射電望遠鏡的極限，建造如此巨大的射電望遠鏡國際上沒有先例，而500米口徑的結構要實現毫米級精度，也是前所未有。

「從選址開始，FAST的建造就充滿艱辛和不易。」台址與觀測基地系統總工程師朱博勤說。

「在平地上建百米以上的射電望遠鏡，巨大的自重就會造成形變，一陣風也會讓它變形。所以科學家們決定選擇在窪地里建造。而在具體選址時，則既要考慮電磁波環境、地質條件，還要考慮造價問題。」朱博勤說，「在排除了火山口、礦坑和隕石坑等低洼地形后，我們鎖定了喀斯特地貌。」

科學家們前後總共考察了400多個窪地，經過反覆比較論證，最終選定了貴州省平塘縣克度鎮金科村的大窩凼窪地。

此後，FAST的創意經過多年反覆錘鍊，其間對主動反射面、光機電一體化的饋源支撐系統、高精度的測量與控制、接收機等多項關鍵技術開展了合作研究，凝聚了來自多家科研單位的眾多中國科學家的創新研究。

建成啟用后的FAST，在探測宇宙中的遙遠信號和物質方面，將成為對脈衝星、類星體等各種暗弱輻射源進行精密觀測的利器，有助於解答宇宙初始混沌、暗物質分佈與大尺度結構，以及星系演化等領域的謎團。同時，在深空探測、脈衝星自主導航、高解析度微波巡視和太空天氣預報等方面，也將發揮重要作用。

除了單向接收宇宙信號之外，FAST也具備提供星際間的深空通訊能力。如果有人類航天器飛到遠至太陽系外緣行星，仍然能夠通過FAST和地球聯繫上。

FAST的設計綜合體現了我國高技術創新能力。它將在基礎研究眾多領域，例如宇宙大尺度物理學、物質深層次結構和規律等方向提供發現和突破的機遇，也將在日地環境研究、國家安全等方面發揮不可替代的作用。其建設將推動眾多高科技領域的發展，提高原始創新能力、集成創新能力和引進消化吸收再創新能力。

FAST工程副總經理、辦公室主任張蜀新說，未來2至3年，FAST的重點工作是調試和試觀測工作。「科學家總是希望能夠獲得高質量的觀測數據，所以未來將通過調試和試觀測，以達到望遠鏡的最佳性能。我們當然也期待過程中會有一些令人驚喜的發現。」