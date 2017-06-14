？？？ 【環球網科技綜合報導】據外媒報導，加拿大不列顛哥倫比亞大學(UBC）的研究人員正在嘗試不同的研究方向，通過使用廢舊輪胎獲得的聚合物纖維來阻止混凝土繼續開裂。將聚合物纖維添加到現有的混凝土中，有彈性纖維使混凝土微小的裂縫不會繼續變大。

在實驗室測試中，發現具有添加纖維的混凝土在裂縫方面比常規混凝土更耐受90％以上。更重要的是，纖維只佔全部混合物的0.35%。 這項技術有助於廢舊輪胎的回收再利用，還能減少混凝土結構更換的次數。鑒於水泥生產過程會排放大量二氧化碳,水泥一直被認為是全球大氣二氧化碳重要的排放源。這種材料使用越少，越能減少溫室氣體排放。

在土木工程教授Nemkumar Banthia的帶領下，研究人員在UBC的McMillan 建築中使用了這種加入纖維的混凝土。 利用嵌入在混凝土中的感測器，他們正在監測開裂等因素。