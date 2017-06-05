▲小賈斯汀於游泳池畔自摸兩粒。（圖／翻攝自臉書，2017.06.05）

23歲的加拿大天王小賈斯汀（Justin Bieber）之前與波多黎各歌手Luis Fonsi合作西、英雙語神曲〈Despacito〉，但每當小賈獨挑大梁唱這首歌時都會遇到西班牙語不流利的窘境，而近日他出席瑞典Summerburst音樂節被台下歌迷要求唱該曲，他直接雙手一攤表示無法，但觀眾可不接受偶像的推辭，直接對他扔水瓶。

根據《鏡報》報導，小賈斯汀日前出席位於瑞典斯德哥爾摩的Summerburst音樂節，台下熱情的歌迷拱他唱英、西雙語神曲 〈Despacito〉，但苦於會講西語的Luis Fonsi不在場，讓他直接雙手一攤表示：「我無法，我不能唱〈Despacito〉 我不知道歌詞。」卻惹怒台下觀眾直接朝他扔水瓶，好在小賈斯汀閃得快沒被擊中，他也非常冷靜的回覆：「拜託，不要對我扔東西好嗎？」

而這已非小賈第一次因為這首歌慘被觀眾噓，他於月初的演唱會中就對該曲西班牙文表示沒轍，之後乾脆開大絕，用「blahblahblah」和「我吃了一個墨西哥捲餅，我想吃墨西哥捲餅」來帶過，超蠢的表現在網路上被網友罵翻。