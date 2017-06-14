雙城隊今天打瘋了，從第九棒Eddie Rosario的表現就可以看出來，他單場轟出3支全壘打，是大聯盟史上的第5人，在他的帶動下，雙城隊全場擊出28支安打締造了隊史紀錄，20比7痛宰水手隊。

擔任第九棒還能單場轟出3支全壘打，Rosario是大聯盟史上第5人，前4人分別是1942年的Jim Tobin、1966年的Art Shamsy、1987年的Dale Sveum以及1999年的Trot Nixon。

其實Rosario的打擊近況並不好，因為此戰之前，他六月28打數只擊出4支安打，還因此有4場比賽沒被排進先發陣容，讓Rosario非常生氣，所以今天可說是Rosario找水手隊投手群出了一口氣。

Rosario此戰2局下先轟2分彈，3局下再轟2分砲，8局下再轟陽春彈，單場4安3轟、5打點，對於此戰的出色表現，Rosario表示有時總是會遇到挫折，我就是一直努力調整，如此而已。

在Rosario的帶動下，Eduardo Escobar擊出5支安打，Jason Castro、Kennys Vargas也都擊出4支安打，Brian Dozier、Max Kepler各轟1支全壘打，打的水手隊無力招架。

水手隊此戰擊出14支安打，包括Jarrod Dyson的全壘打。

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