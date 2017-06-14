高等級的「初榨橄欖油」是許多民眾追求健康的首選，但這也給不肖業者可趁之機，以低等級的橄欖油混充，欺瞞消費者。食藥署今天(14日) 發表「初榨橄欖油」鑑別新技術，不需再靠人工評判，透過化學儀器分析就可鑑別橄欖油的等級，這項研究成果已登上國際期刊。

為了健康，許多民眾會選擇高價、高等級的初榨橄欖油，不過，國內在4年前就發生橄欖油摻偽假冒事件，不肖業者混合其他油品至橄欖油中，並添加銅葉綠素調色，再標示為百分之百特級初榨橄欖油欺騙消費者。

食藥署研檢組科長廖家鼎表示，橄欖油依等級不同，從最高等級的初榨橄欖油、一般的橄欖油，再到最次等的橄欖粕油，市價可能差到5至10倍之多，價差最多達新台幣上千元，因此自然有不肖業者會混水摸魚。

廖家鼎指出，要鑑別初榨橄欖油，在歐洲多靠專業品油師以感官品評方式鑑別，依靠嗅覺、味覺等來判斷，缺乏以化學儀器分析的鑑別方法。為保障消費者權益，食藥署研究出以3-單氯丙二醇酯作為鑑別指標，透過化學儀器就可有效鑑別橄欖油等級的新技術。廖家鼎：『(原音) 這個原理主要是油脂經過高溫的脫臭的精煉過程，會產生高含量3-單氯丙二醇酯，但最高等級的「初榨橄欖油」只萃取第一道冷壓橄欖果實所得到的油，因為是只有冷壓並沒有經過高溫精製的過程，理論上不會產生3-單氯丙二醇酯。』

廖家鼎指出，食藥署實際檢測測市售42件不同等級的橄欖油，結果發現不同等級中的3-單氯丙二醇酯的含量確實有明顯差異，以特級初榨橄欖油最低，橄欖粕油最高，依其含量分布即可有效區別等級。這項研究成果在今年5月已獲知名國際期刊「食品添加劑與污染物」(Food Additives and Contaminants)刊登，未來也會應用於監測市售橄欖油，成為打擊摻偽假冒的新利器。