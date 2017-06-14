NBA冠軍賽／汪達：兒子我愛你，你才是真的MVPNOWnews今日新聞 (2017-06-14 14:00)
去年夏天帶槍投靠勇士的Kevin Durant，今天終於一償宿願，奪下個人生涯首座NBA總冠軍，同時靠著優異的好表現奪下首座總冠軍賽MVP，一直以來相當支持他的母親Wanda Durant（汪達），今天透過個人社群網站發表自己對於兒子的驕傲，並且表示Kevin才是真正的MVP。
Durant和媽媽Wanda有著深厚的感情，2014年在雷霆時期奪下個人生涯首座例行賽MVP，Durant在演講時相當感謝母親的栽培，他表示：「感謝媽媽，是妳讓我們遠離街頭的誘惑，你自己不一定有吃飽，不過你一定確保我們是吃飽的，感謝你的犧牲造就了我，你才是真正的MVP。」
如今Durant再度以好表現奪下個人生涯首座總冠軍賽MVP，Wanda透過錄製影片向自己的兒子表達滿滿的愛，Wanda表示：「Kevin，你說媽媽才是真正的MVP，不過其實你才是真正的MVP，兒子我愛你。」
「去年夏天他做了決定，不管別人怎麼說他，不管別人對他的評論是什麼，他仍然用他的方式去影響球賽。」
「兒子，不管別人怎麼看你的決定，你要持續去做你認為對的事，並且去做任何你覺得對你最好的事，你克服所有的壓力去得到你心中追尋的冠軍，因為這樣，你才是我心目中的MVP。」
（▲影片翻攝自YouTube）
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