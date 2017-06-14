Uber力挽狂瀾 爭議執行長留職停薪中央社 (2017-06-14 13:22)
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）深陷醜聞、試圖挽回消費者信心的共乘服務業者Uber今天宣布，執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）將無限期留職停薪。
法新社報導，Uber目前面臨抑制卡拉尼克強硬領導風格與改善工作環境的壓力。近來該公司爆發性騷擾與歧視醜聞。
卡拉尼克在給員工的電郵中說：「如果我們將致力於Uber 2.0，那麼我本人也要致力崔維斯 2.0（崔維斯是卡拉尼克的名字），成為公司所需要，也是各位所應得的那種領導人。」
他說自己離開還有1個理由，就是他的母親日前過世，稱他需要時間「去消化，和自己對話，並專注去建立1個世界級標準的領導團隊」。
卡拉尼克說他因「最具策略性的決策」不在的這段期間，只要有需要，他就會出現。
在此同時， Uber也依據前司法部長霍德（Eric Holder）領導的性騷擾與道德缺失調查，發布長達13頁的文件，宣示將進行大規模改造。
Uber人力資源主管宏塞（Liane Hornsey）說：「雖然改變沒辦法在一夕之間發生，但我們承諾重建員工、乘客與司機的信任。」（譯者：中央社許湘欣）1060614
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