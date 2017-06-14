（中央社雪黎14日綜合外電報導）古生物學家今天表示，1種會飛行、與袋鼠一樣高的大型火雞曾經在澳洲四處遊走。他們分析來自澳洲各地的化石與骨頭後，發現了5種已絕種的鳥類。



法新社報導，南澳洲福林德斯大學（Flinders University）研究團隊表示，這些鳥類體型厚實，全是眼斑冢雉與刷毛火雞的近緣種。



這種冢雉曾在160萬至1萬年前的更新世生存，雙門齒獸、袋獅與短面袋鼠等大型澳洲動物也是同時期的生物。



科學家起初以為，這些最先在1880年代發現的化石屬於1種古代鳥類，但他們再次檢驗後推論，化石屬於5種不同的物種。



其中1種是重達8公斤的火雞，站起來比身高高達1.3公尺的東部灰大袋鼠還高，體型為現代禽類的4倍。



研究人員舒特（Elen Shute）說：「這些發現相當驚人，因為它們告訴我們，澳洲過半的冢雉在更新世絕種，我們現在才意識到。」



舒特表示，澳洲廣播公司（ABC）報導，科學家相信一些屬於冢雉的蛋殼化石，在出土時帶有燃燒過的痕跡，「顯示它們曾被人類烹煮食用過。」（譯者：中央社周莉芳）1060614