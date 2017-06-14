澳洲檢驗鳥類化石 飛天火雞比袋鼠還高中央社 (2017-06-14 13:11)
（中央社雪黎14日綜合外電報導）古生物學家今天表示，1種會飛行、與袋鼠一樣高的大型火雞曾經在澳洲四處遊走。他們分析來自澳洲各地的化石與骨頭後，發現了5種已絕種的鳥類。
法新社報導，南澳洲福林德斯大學（Flinders University）研究團隊表示，這些鳥類體型厚實，全是眼斑冢雉與刷毛火雞的近緣種。
這種冢雉曾在160萬至1萬年前的更新世生存，雙門齒獸、袋獅與短面袋鼠等大型澳洲動物也是同時期的生物。
科學家起初以為，這些最先在1880年代發現的化石屬於1種古代鳥類，但他們再次檢驗後推論，化石屬於5種不同的物種。
其中1種是重達8公斤的火雞，站起來比身高高達1.3公尺的東部灰大袋鼠還高，體型為現代禽類的4倍。
研究人員舒特（Elen Shute）說：「這些發現相當驚人，因為它們告訴我們，澳洲過半的冢雉在更新世絕種，我們現在才意識到。」
舒特表示，澳洲廣播公司（ABC）報導，科學家相信一些屬於冢雉的蛋殼化石，在出土時帶有燃燒過的痕跡，「顯示它們曾被人類烹煮食用過。」（譯者：中央社周莉芳）1060614
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
安卓8.0來了 看看安卓一直怎樣在速度上追趕iOS【北京新浪網】
iOS 11怕了！安卓8.0改進：告別卡、慢、耗電【北京新浪網】
iPhone 8前後玻璃蓋板現身：全面屏屏內指紋都穩了【北京新浪網】
如果你的筆記本收到了這些 那可就要小心了！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》