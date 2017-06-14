E3電玩展揭幕 網紅跑場比遊戲還紅中央社 (2017-06-14 13:05)
（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）YouTube、Twitch、臉書（FB）把電玩玩家捧成網紅，長期備受關注的美國年度電玩展「電子娛樂展」（E3）今天揭幕時，展場到處都看得到這些網紅的身影。
法新社報導，現在的趨勢就是透過串流直播，在線上打電動給大家看，因為打game一級棒或評論一針見血而成為網紅的「YouTuber」，在這場年度盛會上到處都可以看到，從幫忙發表新電玩，到首次在展場登場的大型「eSports」遊戲，都可以看到他們參與其中。
YouTube遊戲部門主管魏雅特（Ryan Wyatt）告訴法新社：「現況就是，遊戲業裡有影響力的不再是遊戲，而是YouTube上的創作者。」1060614
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