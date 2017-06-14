Google將推出新手機 外傳由LG與HTC代工出貨NOWnews今日新聞 (2017-06-14 12:44)
2016年Google推出自家手機Pixel，由HTC代工，雖然軟硬體設計獲得好評，但由於出貨量少，讓使用者有限，今年秋季外傳Google將推出Pixel 2，但代工廠恐怕不完全是HTC，一部份可能由LG接受委託生產。
科技網站9to5Google指出，Google今年可能推出兩款手機，代號分別是WallEye與Taimen，都是Pixel 2，差別在於螢幕大小，WallEye猜測是一般螢幕尺寸，Taimen猜測是大螢幕尺寸，將會由不同廠商生產。
外界猜測，WallEye仍然會由HTC代工出貨，Taimen則會由LG代工出貨，跑分軟體GeekBench資料庫，曾經出現代號Taimen手機，採用Android O、S835、4GB RAM等，但實際手機規格，恐怕目前仍不得而知。
去年Google推出Pixel時，不論外型或軟硬體效能，都獲得一定好評，但由於零組件供貨量不穩定，導致上市出貨量無法拉高，Google委託LG生產，很可能就是希望OLED面板可以穩定供貨，避免Pixel類似狀況發生。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
安卓8.0來了 看看安卓一直怎樣在速度上追趕iOS【北京新浪網】
iOS 11怕了！安卓8.0改進：告別卡、慢、耗電【北京新浪網】
iPhone 8前後玻璃蓋板現身：全面屏屏內指紋都穩了【北京新浪網】
如果你的筆記本收到了這些 那可就要小心了！【北京新浪網】