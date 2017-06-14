2016年Google推出自家手機Pixel，由HTC代工，雖然軟硬體設計獲得好評，但由於出貨量少，讓使用者有限，今年秋季外傳Google將推出Pixel 2，但代工廠恐怕不完全是HTC，一部份可能由LG接受委託生產。

科技網站9to5Google指出，Google今年可能推出兩款手機，代號分別是WallEye與Taimen，都是Pixel 2，差別在於螢幕大小，WallEye猜測是一般螢幕尺寸，Taimen猜測是大螢幕尺寸，將會由不同廠商生產。

外界猜測，WallEye仍然會由HTC代工出貨，Taimen則會由LG代工出貨，跑分軟體GeekBench資料庫，曾經出現代號Taimen手機，採用Android O、S835、4GB RAM等，但實際手機規格，恐怕目前仍不得而知。

去年Google推出Pixel時，不論外型或軟硬體效能，都獲得一定好評，但由於零組件供貨量不穩定，導致上市出貨量無法拉高，Google委託LG生產，很可能就是希望OLED面板可以穩定供貨，避免Pixel類似狀況發生。