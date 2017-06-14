宏盓U攻 紐約IMAX VR體驗中心開幕中央社 (2017-06-14 12:47)
（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠宏硐P影視娛樂公司IMAX合作打造的IMAX VR體驗中心繼首家於年初落腳洛杉磯，最新IMAX VR體驗中心正式於紐約AMCKips Bay 15影城開幕。
宏眭磳隉A位於影城大廳內的紐約IMAX VR體驗中心提供觀影民眾更多樣的娛樂選擇；即日起民眾可透過StarVR虛擬實境頭戴式顯示器的210度超廣視野，感受全新《神鬼傳奇The Mummy Prodigium Strike》虛擬實境（VR）體驗。
在硬體之外，宏眥捋P投資的IMAX虛擬實境內容基金（IMAX VR Content Fund）將催生更多原創的高品質VR內容，包括年底將在IMAX VR體驗中心搶先開放的《正義聯盟Justice League VR》虛擬實境體驗。1060614
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