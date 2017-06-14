魏斯布魯克無影腳走步 成搞笑節目MVP中央社 (2017-06-14 12:27)
（中央社記者李晉緯台北14日綜合報導）NBA（美國職業籃球聯盟）球員魏斯布魯克靠著包括接球後走了一大段距離的「無影腳」走步在內鏡頭，成為搞笑節目「Shaqtin' A Fool」的「年度MVP（最有價值球員）」。
NBA退役球員歐尼爾（Shaquille O'Neal）一直以來以誇張表情、肢體語言等，展現與生俱來的幽默感。退役後生活一刻不得閒，陸續擔任過警察、球評與演員，但不論當下角色為何，搞笑永遠是招牌。
歐尼爾製作的節目「Shaqtin' A Fool」選出NBA場上的「5大好糗」，影片揶揄NBA球員場上糗態，意外「捧紅」如「天兵」麥基（JaVale McGee）等人。
節目成為當紅炸子雞後，還將NCAA（全美大學體育聯盟）籃球賽等，及包含球迷在內元素，納入每次節目取材，也依明星賽、季後賽等製作特別企畫，。
Shaqtin' A Fool年度大作「年度MVP」揭曉，節目中歐尼爾揭幕，得主是奧克拉荷馬雷霆隊後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）。
魏斯布魯克過去就是Shaqtin' A Fool常客，在節目中出現的鏡頭，包括想讓隊友第一時間灌籃，球卻傳到高過籃板上的計時器，躍起回身想製造妙傳，卻傳球給對手等，最經典的是在隊友發球進場後，接球先走了一大段路才下球的離譜走步，這些「脫序」鏡頭，讓魏斯布魯克成為本季Shaqtin' A Fool的「年度MVP」。
其他被提名Shaqtin' A Fool「年度MVP」的還包括史瑪特（Marcus Smart）、霍華德（Dwight Howard）與帕楚利亞（Zaza Pachulia）等。1060614
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