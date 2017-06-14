國民隊今天持續在主場迎戰勇士隊，Ryan Zimmerman（辛默曼）解決背部痠痛，今天回到先發名單，就轟出雙響砲，率領國民以10:5拿下勝利。

此役Zimmerman先是在第1局敲出陽春砲，和Daniel Murphy「背靠背」開轟，第6局又掃出2分打點全壘打，本季累積19支紅不讓，這場比賽Zimmerman4打數3安打，打下3分打點。

今天勇士隊派出蝴蝶球投手R.A. Dickey先發，但他完全壓制不住國民的強大火力，只投了5局就被敲出8支安打，失8分全都是自責分，吞下本季第5敗（4勝）。

國民記取昨天的牛棚崩盤的教訓，今天比賽後段換上4名牛棚投手，聯合封鎖勇士3.1局的攻勢，沒有讓對手得分，幫助球隊拿下勝利，勝利投手由Trevor Gott收下。