MLB／辛默曼背傷歸隊 雙響砲助國民奪勝NOWnews今日新聞 (2017-06-14 12:07)
國民隊今天持續在主場迎戰勇士隊，Ryan Zimmerman（辛默曼）解決背部痠痛，今天回到先發名單，就轟出雙響砲，率領國民以10:5拿下勝利。
此役Zimmerman先是在第1局敲出陽春砲，和Daniel Murphy「背靠背」開轟，第6局又掃出2分打點全壘打，本季累積19支紅不讓，這場比賽Zimmerman4打數3安打，打下3分打點。
今天勇士隊派出蝴蝶球投手R.A. Dickey先發，但他完全壓制不住國民的強大火力，只投了5局就被敲出8支安打，失8分全都是自責分，吞下本季第5敗（4勝）。
國民記取昨天的牛棚崩盤的教訓，今天比賽後段換上4名牛棚投手，聯合封鎖勇士3.1局的攻勢，沒有讓對手得分，幫助球隊拿下勝利，勝利投手由Trevor Gott收下。
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